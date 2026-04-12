Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Зеленогорске

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, в результате чего погибли люди. Авария произошла ранним утром неподалёку от села Белогорское. На дороге столкнулись отечественная ВАЗ-2110 и тяжёлый тягач «Скания» под управлением мужчины 1968 года рождения. Удар оказался смертельным для всех, кто находился в салоне легковушки.