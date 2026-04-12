СМИ: Мужчина попытался покончить с собой в букмекерской конторе в Москве

В одном из районов Москвы мужчина попытался покончить с собой в букмекерской конторе. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, причиной стал проигрыш значительной суммы денег — мужчина потерял на ставках около 200−300 тысяч рублей. После этого он заперся в туалете и попытался свести счеты с жизнью.
Сотрудники заведения вскрыли дверь, когда заметили, что посетитель не выходит подозрительно долго. В кабинке они нашли молодого человека в крови. До приезда медиков работники и другие посетители оказали ему первую помощь. Мужчину госпитализировали, говорится в публикации.
В феврале две школьницы в Петербурге покончили с собой после разговора с мошенниками. Как стало известно изданию, тело одной девочки нашли вечером 11 февраля на улице Лагоды. На следующий день на проспекте Буденного было обнаружено тело второй школьницы. При изучении их мобильных телефонов правоохранители выяснили, что перед гибелью обе девочки разговаривали с неизвестными абонентами с Украины.