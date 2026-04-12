В Нигерии не менее 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку

Военно-воздушные силы Нигерии после сообщений о жертвах среди мирного населения заявили, что направили на место группу для расследования инцидента. В заявлении говорится, что военные намерены установить все обстоятельства случившегося. Ранее в Нигерии сообщили об уничтожении боевиков «Боко Харам» в районе Джилли в штате Борно. Позднее власти соседнего штата Йобе уточнили, что удар пришёлся рядом с рынком, где в тот момент находились продавцы и покупатели.