В Татарстане погибли трое братьев в ДТП с участием трактора

В Татарстане погибли четыре человека в ДТП с участием трактора 11 апреля, сообщает Госавтоинспекция региона.
Предварительно, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость и дистанцию. В результате машина столкнулась со следующим впереди трактором. Впоследствии автомобиль съехал во встречный кювет, а трактор опрокинулся.
В результате погибли четыре человека: водители (1998 и 1970 годов рождения) и два пассажира легкового автомобиля (1995, 2000). Еще один пассажир получил травму. По данным СМИ, трое погибших являются братьями, пострадавший скончался в медучреждении.
