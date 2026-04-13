Появилось видео из крепости в Гаити, где в давке погибли 25 человек

А ранее в Нигерии военные ударили по рынку в деревне Джилли, в результате чего не менее 200 человек погибли. Самолёты атаковали район во время операции против боевиков. ВВС Нигерии после сообщений о жертвах среди мирного населения заявили, что направили на место группу для расследования инцидента. В заявлении говорится, что военные намерены установить все обстоятельства случившегося.