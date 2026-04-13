Подъезд к поселку Гатка Советско-Гаванского района отремонтируют по нацпроекту

На 6 км дороги от поселения до трассы «Советская Гавань — Ванино» запланированы: ликвидация пучин, укладка слоя из геотекстиля, основания из щебеночно-песчаной смеси и асфальта. Кроме того, дорожники установят пластиковые сигнальные столбики и нанесут разметку со световозвращающими элементами. Стоимость ремонта составит 193,4 млн рублей, из которых большая часть — софинансирование из федерального бюджета. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».