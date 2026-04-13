Мошенники просят россиян записать голосовые сообщения в поддержку героев СВО

— Один из новых предлогов — от имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму, — предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — Обращения рассчитаны на эмоциональную реакцию, доверие и отсутствие дополнительной проверки.