Мошенники просят россиян записать голосовые сообщения в поддержку героев СВО

Новый предлог распространения фишинговых ссылок начали использовать мошенники. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», злоумышленники рассчитывают на эмоциональную реакцию жертвы, на доверие и не безучастность к теме СВО.
Мошенники используют взломанные аккаунты в мессенджерах. Притворяясь знакомыми, они убеждают собеседника перейти по ссылке, якобы для записи голосового сообщения в поддержку героев СВО. На деле она оказывается фишинговой.
— Один из новых предлогов — от имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму, — предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — Обращения рассчитаны на эмоциональную реакцию, доверие и отсутствие дополнительной проверки.
Однако переход по такой ссылке может грозить потерей личных данных, захватом аккаунта или вероятны и многоэтапные сценария дальнейшего обмана.