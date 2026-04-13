Три человека погибли за выходные на дорогах Хабаровского края

Три человека погибли в минувшие выходные на дорогах Хабаровского края. Еще восемь получили травмы в других авариях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ночь на воскресенье, 12 апреля, в Хабаровском районе на 63 км федеральной трассы А-376 «Хабаровск- Лидога-Ванино» автомобиль «Тойота Ипсум», ехавший со стороны Хабаровска", врезался в грузовик КрАЗ с негоревшими задними габаритами. От удара легковой автомобиль фактически въехал под большегруз. На месте аварии погибли 43-летний водитель и 63-летняя пассажирка, еще одна, 38-летняя, госпитализирована с травмами. Водитель грузовика не пострадал.
В ночь на субботу, 11 апреля, в Амурском районе на 34 км дороги «Комсомольск-на-Амуре — Амурск» автомобиль «Тойота Камри» выехал за пределы дороги в кювет и опрокинулся.
— 39-летний водитель, житель села Вознесенское, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, в автомобиле он находился один, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
