Три человека погибли за выходные на дорогах Хабаровского края

В ночь на воскресенье, 12 апреля, в Хабаровском районе на 63 км федеральной трассы А-376 «Хабаровск- Лидога-Ванино» автомобиль «Тойота Ипсум», ехавший со стороны Хабаровска", врезался в грузовик КрАЗ с негоревшими задними габаритами. От удара легковой автомобиль фактически въехал под большегруз. На месте аварии погибли 43-летний водитель и 63-летняя пассажирка, еще одна, 38-летняя, госпитализирована с травмами. Водитель грузовика не пострадал.