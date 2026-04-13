Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу Украины получил 21 год колонии

Апелляционный военный суд подтвердил приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. Его признали виновным в подготовке к теракту, содействии терроризму и шпионаже и приговорили к 21 году строгого режима, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По данным следствия, осуждённый в марте 2024 года связался с представителем украинской разведки. Тот поручил ему готовить диверсии в Комсомольске-на-Амуре, чтобы запугать жителей региона и страны. Кроме того, мужчина передал врагу схему стратегического объекта государственной и экспериментальной авиации в крае.
Как отметили в региональном управлении ФСБ РФ, уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1.1. ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности), ст. 276 (Шпионаж) УК РФ возбуждено и расследовалось следователями Федеральной службы безопасности страны. Приговор вступил в силу.
Напомним, в ноябре прошлого года Хабаровский краевой суд поставил точку в уголовном деле, которое завели на жителя Комсомольска-на-Амуре за сотрудничество со спецслужбами Украины. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ «Государственная измена» и отправили в колонию строгого режима на 17 лет.