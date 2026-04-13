Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу Украины получил 21 год колонии

По данным следствия, осуждённый в марте 2024 года связался с представителем украинской разведки. Тот поручил ему готовить диверсии в Комсомольске-на-Амуре, чтобы запугать жителей региона и страны. Кроме того, мужчина передал врагу схему стратегического объекта государственной и экспериментальной авиации в крае.