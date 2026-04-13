26-летняя «закладчица» наркотиков из Владивостока получила 10 лет колонии

26-летнюю жительницу Владивостока приговорили к 10 годам колонии общего режима за попытку сбыта синтетических наркотиков через интернет-магазин и отмывание денег от этой деятельности. Кроме лишения свободы, ей назначили штраф 40 тысяч рублей и конфисковали автомобиль Toyota RAV4, сообщили в прокуратуре Приморского края.
По информации прокуратуры, суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228 УК РФ (четыре эпизода), ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушения на сбыт наркотических средств, в том числе в крупном размере, с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей, включая интернет, организованной группой), а также по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путём).
По данным следствия, с сентября по ноябрь 2024 года осужденная входила в организованную группу, которая продавала синтетические наркотики бесконтактным способом на территории Приморского края. Покупатели делали заказы в онлайн-магазине в теневом сегменте сети интернет, после чего курьеры развозили «товар» по разным районам региона.
Роль жительницы Владивостока в этой схеме обозначили как «розничный курьер»: она получала партии запрещённых веществ, раскладывала их по тайникам-закладкам и передавала координаты другим участникам группы. Администраторы интернет-магазина уже на основе этой информации оформляли объявления о наименовании, количестве и цене наркотиков, а также публиковали способы оплаты.
Как следует из материалов дела, женщина также занималась операциями с криптовалютой и обналичиванием средств через банкоматы. Таким образом она получила незаконный доход от продажи наркотиков на сумму более 31 тысячи рублей.
Прокуратура уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.
В отношении двух других участников той же организованной группы суд уже вынес обвинительные приговоры.