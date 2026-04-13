В Ленинском районе Новосибирска 12 апреля произошло смертельное ДТП

В Ленинском районе Новосибирска днём 12 апреля произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колёса автомобиля попала пожилая женщина, которая позже скончалась в больнице.
По предварительным данным, 24-летний водитель за рулём Nissan Teana ехал по улице Троллейной на разрешающий сигнал светофора. В этот момент дорогу по регулируемому переходу пересекала 83-летняя женщина — она двигалась справа налево по ходу движения машины, но, как уточняется, на запрещающий сигнал.
«Женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области.
Водителя проверили на состояние опьянения — он оказался трезв. Сейчас сотрудники полиции продолжают разбираться в деталях происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.