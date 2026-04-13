Пожарные вывели 52-летнюю женщину из горящего дома в Приморье

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье в селе Свиягино муниципального округа Спасск-Дальний произошел пожар в двухквартирном частном доме. Через 5 минут после вызова на месте уже работали сотрудники МЧС России, которые оперативно приступили к тушению. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

К их прибытию огнем были охвачены веранда, внешняя стена и крыша дома, пламя перекинулось на стоящую рядом летнюю кухню. Звено газодымозащитной службы вывело из горящего здания 52-летнюю женщину.

«В результате пожара дом и летняя кухня повреждены огнем на общей площади около 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Причина пожара и размер материального ущерба сейчас устанавливаются, проводится проверка обстоятельств возгорания.