Четыре природных пожара потушили в Приморье за выходные

Огонь успел пройти 30 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

За выходные 11 и 12 апреля в Приморском крае потушили четыре природных пожара общей площадью 30 гектаров

Все возгорания ликвидированы, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

11 апреля

В субботу, 11 апреля, лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Подразделения ведомства по делам ГО и ЧС на тушение палов не привлекались.

12 апреля

Ситуация изменилась: за сутки возникло четыре пожара на площади 30 гектаров.

  • На землях лесного фонда действовал лесной пожар на площади один гектар. Его потушили силы «Приморской авиабазы» на территории Уссурийского лесничества.

  • Еще три природных (ландшафтных) пожара общей площадью 29 гектаров ликвидировали на землях иных категорий:

    • в Дальнереченском городском округе,

    • Красноармейском муниципальном округе,

    • Яковлевском муниципальном округе.

Во всех случаях причиной возгораний стала деятельность человека.

13 апреля

По состоянию на 9:00 понедельника, 13 апреля, зарегистрирован один новый пожар в Сергеевском лесничестве Партизанского округа.

Власти напоминают: при обнаружении очагов возгорания нужно звонить по номеру 112 или на бесплатную круглосуточную линию лесной охраны 8 800 100 94 00.

