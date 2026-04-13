Четыре природных пожара потушили в Приморье за выходные

За выходные 11 и 12 апреля в Приморском крае потушили четыре природных пожара общей площадью 30 гектаров
Все возгорания ликвидированы, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
11 апреля
В субботу, 11 апреля, лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Подразделения ведомства по делам ГО и ЧС на тушение палов не привлекались.
12 апреля
Ситуация изменилась: за сутки возникло четыре пожара на площади 30 гектаров.
На землях лесного фонда действовал лесной пожар на площади один гектар. Его потушили силы «Приморской авиабазы» на территории Уссурийского лесничества.
Еще три природных (ландшафтных) пожара общей площадью 29 гектаров ликвидировали на землях иных категорий:
в Дальнереченском городском округе,
Красноармейском муниципальном округе,
Яковлевском муниципальном округе.
Во всех случаях причиной возгораний стала деятельность человека.
13 апреля
По состоянию на 9:00 понедельника, 13 апреля, зарегистрирован один новый пожар в Сергеевском лесничестве Партизанского округа.
Власти напоминают: при обнаружении очагов возгорания нужно звонить по номеру 112 или на бесплатную круглосуточную линию лесной охраны 8 800 100 94 00.