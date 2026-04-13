Девушка попала в больницу после похода в горы в Алматы

В Алматы двум подросткам понадобилась помощь спасателей во время похода в горы — они сбились с маршрута и не могли спуститься, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Спасатели провели операцию по поиску и сопровождению двух подростков, сбившихся с маршрута при спуске с пика Башута. Девушка 2009 года рождения и подросток 2008 года рождения потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти к тропе.

На помощь выехала дежурная группа Службы спасения и бригада ЦМК МЧС с Универсального спасательного подразделения № 23.

Добравшись до горнолыжного курорта «Шымбулак», спасатели направились по дороге в сторону «Малой кругосветки», где по координатам обнаружили туристов.

После осмотра спасатели сопроводили их вниз и доставили до «Шымбулака».

Во время спуска одна из участниц почувствовала боли в области живота. Ожидавшие на Шымбулаке сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК осмотрели ее и доставили в больницу Алматы.