Шесть детей пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю

Сотрудники ГАИ зафиксировали 15 дорожных аварий.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 апреля. С 6 по 12 апреля на дорогах Иркутска и прилегающего района произошло 15 ДТП. 16 человек получили травмы, в том числе шестеро детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, сотрудники ГАИ зафиксировали три столкновения транспортных средств, шесть наездов на пешеходов и два на велосипедистов, одно опрокидывание, один съезд с дороги, одно отбрасывание предмета, один наезд на человека, использующий для передвижения средство индивидуальной мобильности.

Всего за минувшую неделю произошло 120 автоаварий, в которых было повреждено 204 транспортных средства.

Напомним, в Ангарском районе на 17-м км автодороги «Ангарск — Тальяны» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли водитель и пассажир автомобиля до прибытия бригады скорой медицинской помощи.