При пожаре в многоэтажке в Красноярске отравился подросток

За сутки в крае потушили 14 пожаров. В краевом МЧС рассказали, что в них два человека погибли и два получили травмы. Ночью 11 апреля в селе Красный Завод Боготольского муниципального округа при пожаре погибли женщина и ее трехлетний сын. Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении либо нарушение правил эксплуатации печи.