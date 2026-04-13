При пожаре в многоэтажке в Красноярске отравился подросток

За сутки в крае потушили 14 пожаров. В краевом МЧС рассказали, что в них два человека погибли и два получили травмы. Ночью 11 апреля в селе Красный Завод Боготольского муниципального округа при пожаре погибли женщина и ее трехлетний сын. Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении либо нарушение правил эксплуатации печи.
В Дрокино горели жилой дом и легковой автомобиль. Огонь ликвидировали на площади 122 м² 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
Еще одно ЧП произошло в доме на улице Юности в Красноярске. На третьем этаже пятиэтажки горела квартира. Самостоятельно эвакуировались 13 жильцов. Пострадал подросток, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
Всего за неделю сотрудники МЧС потушили 112 пожаров, погибли четыре человека. Чаще всего пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем.