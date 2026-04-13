Притворявшийся пропавшим участником СВО хабаровчанин приговорён к 7 годам колонии

Мошенник отбывал наказание в исправительной колонии № 5. С августа 2023 по октябрь 2024 года он, используя мобильные телефоны с выходом в интернет, находил объявления о розыске без вести пропавших участников СВО. Затем он звонил родственникам, изменив голос, обманывал их, притворяясь пропавшим военнослужащим, и говорил, что ему нужны деньги на лечение. Четверо потерпевших поверили ему и перевели более 1,3 млн рублей. Еще три человека не стали переводить деньги, так как поняли, что это обман.