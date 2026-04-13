Пьяные отморозки устроили драку со стрельбой средь бела дня на владивостокском «Арбате»

Информацию о драке средь бела дня в туристическом центре города распространили в социальных сетях. Судя по видеозаписям с места происшествия, на прохожего напали два молодых человека, предположительно находившихся в состоянии опьянения. Они начали избивать мужчину, а когда за него вступились очевидцы, попытались применить против них пистолет, предположительно светошумовой.
По предварительной информации, дебоширов 2001 и 2004 годов рождения задержали на месте преступления, сопротивления они не оказывали и даже стали показывать прибывшему наряду полиции какие-то документы (этот эпизод тоже попал на видео, распространившееся по новостным каналам). Пистолет у них изъяли и отправили на экспертизу, от применения этого оружия никто не пострадал (отморозки были слишком пьяными, чтобы стрелять прицельно).
Полиция начала проверку по факту потасовки, по итогам было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Расследование ведётся под контролем прокуратуры, ведомство обратило внимание на инцидент также в процессе мониторинга социальных сетей.