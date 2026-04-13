В Хабаровском крае осудили выдававшего себя за участников СВО заключенного

Мошенническую схему заключенный реализовал с августа 2023 года по октябрь 2024 года, отбывая наказание в исправительной колонии № 5 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю. Он находил через интернет на мобильных телефонах объявления о розыске без вести пропавших участников СВО и, меняя голос и представляясь одним из них, сообщал родственникам ложные сведения о ранении и необходимости денег на лечение. Потерпевшие переводили средства на его счета. Ущерб в итоге был причинен четырем лицам на общую сумму свыше 1 334 000 рублей. Двое добились полного возмещения ущерба на сумму 345 тыс. рублей, четверым присуждено частичное возмещение в размере 930 тыс. рублей.