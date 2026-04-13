Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае осудили выдававшего себя за участников СВО заключенного

Он находил объявления о розыске пропавших участников специальной военной операции в интернете, представлялся одним из них и сообщал родственникам о ранении, требуя денег на лечение.

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Советско-Гаванский городской суд в Хабаровском крае вынес приговор заключенному, уже отбывающему наказание в колонии по другим делам, за мошенничество. Он выдавал себя за пропавших участников специальной военной операции, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев. В соответствии со ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Мошенническую схему заключенный реализовал с августа 2023 года по октябрь 2024 года, отбывая наказание в исправительной колонии № 5 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю. Он находил через интернет на мобильных телефонах объявления о розыске без вести пропавших участников СВО и, меняя голос и представляясь одним из них, сообщал родственникам ложные сведения о ранении и необходимости денег на лечение. Потерпевшие переводили средства на его счета. Ущерб в итоге был причинен четырем лицам на общую сумму свыше 1 334 000 рублей. Двое добились полного возмещения ущерба на сумму 345 тыс. рублей, четверым присуждено частичное возмещение в размере 930 тыс. рублей.

Кроме того, установлены три эпизода покушения на мошенничество, когда потерпевшие, заподозрив обман, отказались от перевода средств.

Мужчину признали виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество).