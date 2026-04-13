На трассе в Новосибирской области насмерть сбили пешехода вечером 12 апреля

В Искитимском районе Новосибирской области поздним вечером 12 апреля произошло смертельное ДТП. На трассе погиб мужчина, который вышел на проезжую часть.
По предварительным данным, авария случилась около 22:10 на 115-м километре автодороги К-29 «Сузун — Битки — Преображенская». 47-летний водитель за рулём «Лады 2121» двигался со стороны Сузуна в направлении Искитима.
В какой-то момент на дороге оказался пешеход — 56-летний мужчина. Как уточняется, ранее он управлял автомобилем Volkswagen и вышел на проезжую часть позади своей машины. В этот момент его и сбил проезжавший автомобиль.
«В результате пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.