«Непогода пыталась похоронить нас заживо»: Выжившие на Камчатке туристы 36 часов боролись со стихией

Одна из участниц туристической группы, застрявшей на Камчатке рассказала, что люди боролись за жизнь более полутора суток. Об этом Полина Фёдорова написала в семейном Telegram-канале, отметив, что «непогода пыталась похоронить нас заживо».

Источник: Life.ru

«Нет таких слов, чтобы описать трагедию, которой закончился поход… Поход был просто невероятно красивым и интересным до того рокового момента. Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатёр, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — пишет она.

Напомним, 28 марта группа из девяти человек стартовала в зарегистрированный поход из посёлка Пиначево. 3 апреля у Таловского кордона произошёл конфликт, после которого двое остались на Семёновском кордоне, а семеро двинулись к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с этой семёркой прервалась, поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших с признаками сильного обморожения. Остальные двое туристов погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

