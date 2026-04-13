За выходные в Хакассии потушили 18 пожаров

В ночь на воскресенье в Черногорске из‑за недосмотра за печью загорелась баня — площадь пожара составила 9 квадратных метров. В ту же ночь в одном из абаканских общежитий загорелась дверь в комнате: жильцы справились с огнём самостоятельно, а причиной назвали неосторожное обращение с огнём.