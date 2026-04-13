За выходные в Хакассии потушили 18 пожаров

За минувшие выходные в Хакасии пожарные ликвидировали 18 возгораний. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

В ночь на субботу в Белом Яре из‑за неправильной утилизации печной золы загорелся забор — огонь охватил 5 квадратных метров. Утром в Абакане на парковке вспыхнула иномарка: причиной стало электрическое замыкание, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

Днём в селе Очуры Алтайского района загорелись надворные постройки: теплица, свинарник и хозяйственная постройка. Огонь распространился на 400 квадратных метров, в результате погибли 50 свиней. Первыми на место прибыли сельские добровольцы, а причину происшествия сейчас выясняют дознаватели МЧС России.

В ночь на воскресенье в Черногорске из‑за недосмотра за печью загорелась баня — площадь пожара составила 9 квадратных метров. В ту же ночь в одном из абаканских общежитий загорелась дверь в комнате: жильцы справились с огнём самостоятельно, а причиной назвали неосторожное обращение с огнём.

Позже в селе Бельтирское Аскизского района пожар в бане случился из‑за неисправной дымовой трубы — огонь охватил 12 квадратных метров. Вечером в Абакане из‑за неосторожного обращения с огнём повредилось ограждение площадки для сбора мусора, площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Кроме того, за выходные пожарные восемь раз выезжали на тушение мусора и трижды — на ликвидацию палов травы.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае в огне погибла молодая женщина и ее 3-летний сын.