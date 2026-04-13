Ограничение движения ввели на трассе Красноярск-Енисейск из-за снега

На проблемном участке сейчас работает спецтехника, там же дежурит наряд ДПС.

Госавтоинспекция Енисейского округа сообщила об ограничении движения на участке автодороги Красноярск-Енисейск — с 217‑го по 275‑й километр.

Мера введена из‑за ухудшения дорожных и погодных условий: это нужно, чтобы снизить риск ДТП. Запрет распространяется на грузовой транспорт (категория С) и пассажирские автобусы (категория Д). Движение для остальных категорий транспорта остаётся открытым.

На проблемном участке сейчас работает спецтехника, там же дежурит наряд ДПС — сотрудники следят за ситуацией и помогают обеспечить безопасность на дороге. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не устранят причины, повышающие риск аварий.

Ранее мы сообщали, что дело возбудили после гибели двух девушек в ДТП в Красноярском крае.