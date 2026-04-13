Во Владивостоке будут судить бабушку ребенка, погибшего на тюбинге

Во Владивостоке бабушку будут судить за гибель ребенка, катавшегося на тюбинге.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Бабушку пятилетнего ребенка, погибшего при столкновении с деревом во время катания на тюбинге во Владивостоке, будут судить за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья.

В феврале СУСК РФ сообщило, что на улице Карьерная пятилетний ребенок столкнулся с деревом во время катания с горки на тюбинге и получил тяжелую травму головы. Он скончался в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«В Первореченский районный суд Владивостока поступило уголовное дело по обвинению гражданки в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

Согласно обвинению, двоюродная бабушка ребенка, добровольно взявшая на себя обязанность заботиться о его здоровье, не пресекла катание с горки в лесу на тюбинге. «Вследствие преступной небрежности обвиняемой» ребенок ударился головой о дерево и скончался в скорой помощи, отмечает пресс-служба.

Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.