Во Владивостоке будут судить бабушку ребенка, погибшего на тюбинге

В феврале СУСК РФ сообщило, что на улице Карьерная пятилетний ребенок столкнулся с деревом во время катания с горки на тюбинге и получил тяжелую травму головы. Он скончался в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.