Халатность ценой в детскую жизнь: На Чукотке экс-чиновник получил срок из-за гибели девочки

В Чукотском автономном округе вынесен приговор бывшему первому заместителю начальника Управления гражданской защиты и противопожарной службы. Как сообщило управление Следственного комитета России, чиновник осуждён на два года колонии-поселения за халатность, которая привела к гибели ребёнка.

Источник: Life.ru

По данным следствия, мужчина, исполнявший обязанности главы учреждения по поиску и спасению людей, получил информацию о восьмилетней девочке, провалившейся под лёд в акватории залива Креста. Несмотря на это, он не организовал спасательную операцию, в том числе с привлечением авиации. Ребёнок, не дождавшись помощи, погиб от переохлаждения.

Суд признал халатное отношение чиновника к своим обязанностям причиной трагедии. Помимо двух лет лишения свободы, мужчине также запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Ранее суд в Нальчике оставил в силе приговор медсестре за заражение более 70 пациентов гепатитом C и ВИЧ. Она должна выплатить компенсации трём потерпевшим в размере 9 миллионов рублей за причинённый моральный вред.

