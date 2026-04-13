Халатность ценой в детскую жизнь: На Чукотке экс-чиновник получил срок из-за гибели девочки

По данным следствия, мужчина, исполнявший обязанности главы учреждения по поиску и спасению людей, получил информацию о восьмилетней девочке, провалившейся под лёд в акватории залива Креста. Несмотря на это, он не организовал спасательную операцию, в том числе с привлечением авиации. Ребёнок, не дождавшись помощи, погиб от переохлаждения.