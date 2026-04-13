10 задержанных за ложные кражи гениталий: на Занзибаре вспыхнул самосуд

Полиция Танзании задержала десять человек после серии заявлений о якобы совершенных кражах гениталий, которые привели к нападениям на жителей острова Занзибар. Об этом сообщает Nation Africa.
Все задержанные — мужчины от 18 до 55 лет. Они обращались в правоохранительные органы с сообщениями о пропаже половых органов после контактов с незнакомцами или поездок в общественном транспорте.
Проведенные в государственной больнице обследования не подтвердили их заявления: у всех заявителей органы оказались на месте. После этого полиция начала проверку и провела задержания.
На фоне распространения слухов пострадали случайные люди. В районе Киджичи группа мотоциклистов ворвалась в дом местного предпринимателя, избила его, похитила телевизор и устроила погром, обвинив в причастности к «похищению».
Комиссар полиции Ричард Мчонву заявил, что подобные случаи уже приводили к насилию, и предупредил о привлечении виновных к ответственности за ложные показания, нарушение общественного порядка и кражи. По данным полиции, один из заявителей страдает психическим расстройством.
Жители региона требуют усилить разъяснительную работу, чтобы предотвратить новые случаи самосуда и возможные жертвы.
