Полиция задержала хабаровчан за организацию интим‑услуг на базе саун

Создала преступную группу 29-летняя горожанка.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске задержаны пять организаторов занятий проституцией в саунах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

29-летняя женщина создала преступную группу. Она искала привлекательных девушек для занятия проституцией. В группу вошли три водителя возрастом от 25 до 33 лет. Они развозили девушек на своих автомобилях. Также в группу входил 37-летний мужчина, который был на связи с саунами. По их звонку он отправлял девушек «работать».

— Возбуждено уголовное дело об организации занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Во время обыска полицейские изъяли документацию, сотовые телефоны, ноутбук, планшет, банковские карты, денежные средства. Транспортные средства изъяты и помещены на специализированную площадку. В отношении всех членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Девушки, оказывающие интим-услуги, допрошены в качестве свидетелей. В отношении них выделены в отдельное административное производство материалы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, другую группу хабаровчан будут судить за создание притонов для проституток в саунах.