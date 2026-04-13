Полиция задержала хабаровчан за организацию интим‑услуг на базе саун

В Хабаровске задержаны пять организаторов занятий проституцией в саунах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
29-летняя женщина создала преступную группу. Она искала привлекательных девушек для занятия проституцией. В группу вошли три водителя возрастом от 25 до 33 лет. Они развозили девушек на своих автомобилях. Также в группу входил 37-летний мужчина, который был на связи с саунами. По их звонку он отправлял девушек «работать».
— Возбуждено уголовное дело об организации занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Во время обыска полицейские изъяли документацию, сотовые телефоны, ноутбук, планшет, банковские карты, денежные средства. Транспортные средства изъяты и помещены на специализированную площадку. В отношении всех членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Девушки, оказывающие интим-услуги, допрошены в качестве свидетелей. В отношении них выделены в отдельное административное производство материалы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
