Прокуратура взяла на контроль ДТП с тремя детьми на трассе в Приморье

В Приморье прокуратура поставила на контроль аварию на 270 м километре трассы Хабаровск — Владивосток. 12 апреля в Пожарском районе столкнулись Toyota Prius и Toyota Ipsum. Трое детей — пассажиры Prius от года до 8 лет — получили травмы разной тяжести. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По материалам надзорного ведомства, 30 летняя водитель Toyota Prius выехала на встречную полосу движения. Там машина столкнулась с Toyota Ipsum. После аварии детям потребовалась медицинская помощь, характер вреда здоровью у всех разный.
«Прокуратура Пожарского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Сейчас идет проверка, по ее итогам оценят законность процессуального решения по этому ДТП.