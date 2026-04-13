Муж под подозрением: женщина пропала после падения с лодки

Американец задержан на Багамских островах после исчезновения его жены во время ночного выхода в море. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, 59-летний житель штата Мичиган Брайан Хукер утверждал, что вечером 4 апреля он вместе с 55-летней супругой Линетт направился на надувной лодке к острову Элбоу-Кей. В пути, по его версии, женщина выпала за борт вместе с ключами зажигания, после чего двигатель остановился, а течение унесло ее от судна.
Мужчина заявил, что добирался до берега самостоятельно на веслах. Эта версия вызвала сомнения у полиции.
8 апреля Хукера задержали. Его подозревают в причастности к гибели супруги, однако официальные обвинения на данный момент не предъявлены.
Супруги вели YouTube-канал The Sailing Hookers, где публиковали материалы о морских путешествиях. Накануне исчезновения женщины они разместили видео с подводной охотой и прогулками на сапбордах.
Поиски пропавшей продолжаются. В операции задействована береговая охрана США. Шансы обнаружить женщину живой оцениваются как снижающиеся. Расследование продолжается.
Читайте также: 10 задержанных за ложные кражи гениталий: на Занзибаре вспыхнул самосуд.