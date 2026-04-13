Бабушку будут судить во Владивостоке за гибель ребенка, катавшегося на тюбинге

В феврале СУ СК России сообщало, что на улице Карьерная во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом, получив тяжелую травму головы, он умер в машине скорой. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.