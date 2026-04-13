Бабушку будут судить во Владивостоке за гибель ребенка, катавшегося на тюбинге

Бабушку ребенка, который погиб, столкнувшись с деревом во время катания на тюбинге во Владивостоке, будут судить за причинение смерти по неосторожности. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Приморского края.
В феврале СУ СК России сообщало, что на улице Карьерная во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом, получив тяжелую травму головы, он умер в машине скорой. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
— В Первореченский районный суд Владивостока поступило уголовное дело по обвинению гражданки в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в мессенджере MAX пресс-службы судов Приморья.
Согласно обвинению, двоюродная бабушка ребенка, которая добровольно взяла на себя обязанность о заботе за его здоровьем, не пресекла то, что он катался с горки в лесу на тюбинге.
«Вследствие преступной небрежности» обвиняемой ребенок ударился головой о дерево, из-за чего погиб, отметили в пресс-службе.
