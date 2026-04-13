Следы Усольцевых, поиск которых идет под Красноярском, за зиму могли затереться

Следы пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых обнаружить весной будет почти невозможно, потому что за зиму они могли затереться. Об этом РИА Новости рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
«В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков», — отметили в организации.
При этом собеседник агентства призвал не терять надежду.
«Наше дело — продолжать поиски», — добавил он.
Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года, когда отправились в туристический поход к горе Буратинка.
Активные поиски семьи прекратились в октябре. Однако волонтеры не сдаются и ждут, когда сойдет весь снег, чтобы проверить еще несколько зон.
Сообщалось, что на этот раз в поисковой операции планируют использовать дроны и профессиональные металлоискатели.
Напомним, что основной версией пропажи семьи считается несчастный случай.