Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели переправили 7 человек через затопленный участок в Красном Заводе

В посёлке Красный Завод Боготольского муниципального округа ухудшилась паводковая обстановка — уровень воды в реке Чулым поднялся, сообщает КГКУ «Спасатель».

Чтобы следить за ситуацией и помогать местным жителям, на место выехали спасатели Ачинского поисково‑спасательного отделения. 12 апреля они переправили через затопленный участок автодороги семь человек — для этого использовали плавсредство.

Краевые и местные власти держат ситуацию под контролем.

Ранее мы сообщали, что в Боготоле из-за активного таяния снега подтопило жилой дом.