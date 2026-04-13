Спасатели переправили 7 человек через затопленный участок в Красном Заводе

В посёлке Красный Завод Боготольского муниципального округа ухудшилась паводковая обстановка — уровень воды в реке Чулым поднялся, сообщает КГКУ «Спасатель».
Чтобы следить за ситуацией и помогать местным жителям, на место выехали спасатели Ачинского поисково‑спасательного отделения. 12 апреля они переправили через затопленный участок автодороги семь человек — для этого использовали плавсредство.
Краевые и местные власти держат ситуацию под контролем.
Ранее мы сообщали, что в Боготоле из-за активного таяния снега подтопило жилой дом.