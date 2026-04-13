Мельников сказал, что сделали с 17-летней россиянкой в плену в Мексике

В 2023 году в Мексике у россиянки, работающей в Автономном университете штата Мехико UAEMex, насильно изъяли несовершеннолетнюю дочь. Девочку насильно забрали представители государственной системы защиты семьи штата Мехико (DIFEM). Впоследствии она исчезла, но через некоторое время ее нашли. Сейчас она находится в специализированном учреждении Генпрокуратуры Мексики, представителей консульства России к ней не допускают с августа 2025 года.
Что произошло с несовершеннолетней россиянкой, aif.ru объяснил правозащитник Иван Мельников.
«В Мексике есть серьёзная проблема с торговлей людьми. Ни для кого не секрет, что там действуют картели, которые занимаются похищением людей, несовершеннолетних в том числе, и поставкой их в различные бордели, в том числе за рубеж. Жертв активно вывозят в соседние страны, США. Есть большая вероятность, что девочка попала в стандартную схему, учитывая связи картелей, в том числе в различных госорганах. Ее выкрали, что происходило дальше, предстоит разбираться», — сказал он.
Похищенной россиянке вскоре исполнится 18 лет и она сможет принимать решения самостоятельно. По мнению правозащитника, похитители могут оказывать давление на подростка, под их влиянием она может отказаться от общения с семьей.
«Неизвестно, через что она прошла, как она будет реагировать. Девочка находилась несколько лет в непонятных обстоятельствах. Как я понимаю, её накачивали там наркотическими средствами. Могла очень серьёзно пострадать её психика в том числе. Её могли запугать, она может бояться, что её могут найти и причинить вред. Поэтому девочка может не пойти к своим родным из страха. К сожалению, такие случаи тоже бывают. Там все очень серьёзно», — отметил собеседник издания.
Мельников подчеркнул, что российская сторона будет делать все, чтоб защитить и спасти девушку.
«Надежда есть, что девочка вернётся к маме, к родителям. К ситуации подключился наш МИД. Как только будет обращение родственников, я готов тоже подключиться и сделать соответствующее обращение в международные инстанции», — резюмировал он.