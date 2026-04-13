Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

232 украинца в тюрьмах Италии: десятки ждут приговора

В Италии в тюрьмах находятся более 230 граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства юстиции страны.

По состоянию на 31 марта в заключении числятся 212 мужчин и 20 женщин. Еще 76 человек пока не получили окончательный приговор и остаются под стражей.

Украинцы составляют около 1,1% от общего числа заключенных. При этом итальянские власти не уточняют, по каким именно статьям они осуждены.

В целом по статистике минюста, иностранцы чаще всего попадают в тюрьмы Италии за имущественные преступления — кражи, мошенничество и другие подобные нарушения. Также значительная часть осуждена за преступления против личности.

Среди всех иностранцев в итальянских тюрьмах больше всего граждан Марокко, затем идут выходцы из Туниса, Румынии и Албании.

Система переполнена: в тюрьмах содержатся около 64 тысяч человек при рассчитанной вместимости в 51 тысячу. Примерно 20 тысяч заключенных — иностранцы.

В других странах Евросоюза также содержатся граждане Украины, однако точной общей цифры по всему ЕС в открытой статистике нет. По оценкам на основе данных разных стран, речь может идти о нескольких тысячах человек.

Чаще всего украинцы в странах ЕС привлекаются к ответственности за имущественные преступления, незаконный оборот наркотиков, нарушения миграционного режима, а также правонарушения, связанные с поддельными документами.

Власти Италии ранее рассматривали возможность сократить нагрузку на тюрьмы за счет альтернативных мер наказания для части осужденных.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
