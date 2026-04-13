232 украинца в тюрьмах Италии: десятки ждут приговора

В Италии в тюрьмах находятся более 230 граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства юстиции страны.
По состоянию на 31 марта в заключении числятся 212 мужчин и 20 женщин. Еще 76 человек пока не получили окончательный приговор и остаются под стражей.
Украинцы составляют около 1,1% от общего числа заключенных. При этом итальянские власти не уточняют, по каким именно статьям они осуждены.
В целом по статистике минюста, иностранцы чаще всего попадают в тюрьмы Италии за имущественные преступления — кражи, мошенничество и другие подобные нарушения. Также значительная часть осуждена за преступления против личности.
Среди всех иностранцев в итальянских тюрьмах больше всего граждан Марокко, затем идут выходцы из Туниса, Румынии и Албании.
Система переполнена: в тюрьмах содержатся около 64 тысяч человек при рассчитанной вместимости в 51 тысячу. Примерно 20 тысяч заключенных — иностранцы.
Чаще всего украинцы в странах ЕС привлекаются к ответственности за имущественные преступления, незаконный оборот наркотиков, нарушения миграционного режима, а также правонарушения, связанные с поддельными документами.
Власти Италии ранее рассматривали возможность сократить нагрузку на тюрьмы за счет альтернативных мер наказания для части осужденных.
Читайте также: Глава МИД Венгрии пообещал блокировать членство Украины в Евросоюзе.