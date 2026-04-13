Группа сутенеров, развозившая проституток по саунам, пойдет под суд в Хабаровске

В состав группы вошли пять членов в возрасте от 25 до 37 лет. Организатором выступила 29-летняя хабаровчанка, которая подыскивала девушек и склоняла их к занятию проституцией. Еще трое были водителями. А самый старший участник поддерживал связь с саунами.
«Анкеты хабаровчанок размещались в сети Интернет с указанием номеров телефонов и стоимостью оплаты интим-услуг. Прибыль, полученная от противоправной деятельности, делилась пополам: 50% забирали девушки, остальные денежные средства присваивала организатор, выплачивая фиксированную сумму подельникам-водителям», — сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. В отношении девушек, оказывающих интим-услуги, возбуждены административные дела.