Два человека погибли при пожаре на юге Красноярского края

Источник: "Российская газета"

Огнеборцы обнаружили два тела под завалами рухнувшей из-за пожара кровли деревянного дома в Минусинском округе Красноярского края.

Одноэтажный дом и хозяйственные постройки загорелись минувшей ночью в селе Большая Иня, погибли два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара превысила 130 квадратных метров. Его тушили 16 человек, использовалось пять машин. «Произошло обрушение кровли», — уточнили в ведомстве.

По предварительной версии дознавателей, причиной возгорания стала неосторожность при курении.