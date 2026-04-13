Директор фирмы получил 11 лет за поддельный асфальт в Красноярске

Ранее из‑за первой прокурорской проверки фирму уже внесли в реестр недобросовестных поставщиков, но это не помешало директору пойти на новую аферу.

Суд приговорил генерального директора ООО ПКФ «Доринвестстрой» к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей за махинации с асфальтовым покрытием в Красноярске. Кроме того, он должен возместить ущерб по иску прокурора.

В марте 2024 года компания заключила муниципальный контракт с администрацией Кировского района Красноярска — ей предстояло отремонтировать проезды к многоквартирным домам на улице Кутузова и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Стоимость работ превышала 4 млн рублей.

Чтобы сэкономить на лабораторных исследованиях (одна вырубка стоила 34 тыс. рублей), гендиректор самостоятельно сфабриковал протоколы испытаний. В программе PDF он создал подложные документы от имени лаборатории ООО «КрасСтройКонтроль», указав ложные данные о соответствии асфальта ГОСТу и нужной толщине покрытия. Эти бумаги передали в администрацию — работы приняли и оплатили.

Однако прокуратура организовала проверку и взяла образцы асфальта. Экспертиза подтвердила: слой покрытия оказался заметно тоньше, чем требовалось по контракту и стандарту. По итогам проверки возбудили уголовное дело.

На суде руководитель признал вину в подделке документов и частично — в мошенничестве. Он объяснил, что решил не проводить испытания из‑за высокой стоимости услуг лаборатории и с помощью программы смонтировал протоколы, взяв за образец старую копию.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям: за подделку официальных документов и мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Этот приговор добавили к наказаниям по другим уголовным делам о махинациях с асфальтом.

