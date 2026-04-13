В Псковской области объявили угрозу БПЛА

ПСКОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Опасность беспилотных летательных аппаратов объявили в воздушном пространстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области! Возможны ограничения в работе связи и интернета, в работе аэропорта Псков», — написал он в Max.
