Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6 часов на ветру: туристы на Камчатке удерживали палатку на перевале

Выжившие участники похода на Авачинском перевале более шести часов удерживали шатер-палатку во время непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале семьи Федоровых «сПутники по жизни».

По их данным, после ухудшения погоды туристы сначала удерживали укрытие на сильном ветру, а затем около 30 часов находились под открытым небом, пытаясь сохранить жизнь.

Поход начался 28 марта, когда группа из девяти человек отправилась в Налычевский природный парк. Туристы планировали пройти маршрут до Авачинского перевала.

3 апреля группа разделилась после конфликта. Два участника выбрали короткий путь, остальные продолжили движение по более длинному маршруту.

После 7 апреля вторая группа перестала выходить на связь. К поискам подключились сотрудники МЧС. По предварительным оценкам, туристы могли попасть в пургу и потерять ориентировку.

10 апреля группу обнаружили. Из семи человек двое погибли, пятеро выжили. У пострадавших диагностированы сильные обморожения.

Пятерых туристов доставили в Камчатскую краевую больницу. Состояние четырех из них медики оценили как стабильно тяжелое.

