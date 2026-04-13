6 часов на ветру: туристы на Камчатке удерживали палатку на перевале

Выжившие участники похода на Авачинском перевале более шести часов удерживали шатер-палатку во время непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале семьи Федоровых «сПутники по жизни».
По их данным, после ухудшения погоды туристы сначала удерживали укрытие на сильном ветру, а затем около 30 часов находились под открытым небом, пытаясь сохранить жизнь.
Поход начался 28 марта, когда группа из девяти человек отправилась в Налычевский природный парк. Туристы планировали пройти маршрут до Авачинского перевала.
3 апреля группа разделилась после конфликта. Два участника выбрали короткий путь, остальные продолжили движение по более длинному маршруту.
После 7 апреля вторая группа перестала выходить на связь. К поискам подключились сотрудники МЧС. По предварительным оценкам, туристы могли попасть в пургу и потерять ориентировку.
10 апреля группу обнаружили. Из семи человек двое погибли, пятеро выжили. У пострадавших диагностированы сильные обморожения.
Пятерых туристов доставили в Камчатскую краевую больницу. Состояние четырех из них медики оценили как стабильно тяжелое.
