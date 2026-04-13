Руководство Комсомольского НПЗ наладило контакт с протестующими работниками из Китая

Источник: Губерния онлайн

12 апреля на улицы Комсомольска вышли 200 недовольных работников компании «Петро-Хэхуа», которая ведет строительство комплекса гидрокрекинга на Комсомольском НПЗ. Руководство Комсомольского НПЗ совместно с представителями администрации города наладили контакт с протестующими работниками из КНР, чтобы разобраться в ситуации и помочь им.

В пресс-службе завода заявили, что Комсомольский НПЗ полностью выполняет свои обязательства перед российско-китайской подрядной организацией «Петро-Хэхуа», адолженность по заработной плате перед персоналом российско-китайской подрядной организации отсутствует. Все выплаты подрядной организации проводились в установленные сроки.