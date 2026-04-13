Жительница Прикамья сообщила, что её супруг погиб в сгоревшем автомобиле

Инцидент произошёл в ночь на 9 апреля.

Мужчина скончался в сгоревшем автомобиле в Прикамье, сообщает издание «Зори плюс» с ссылкой на супругу погибшего.

Жена мужчины рассказала, что в ночь с 9 на 10 апреля её супруг находился в посёлке Кухтым у знакомых. По неизвестным причинам его автомобиль загорелся, в то время как мужчина находился внутри.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. Но по словам женщины, её муж не курил, а свидетели рассказали ей, что возгорание началось с задней части автомобиля.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и региональный Следственный комитет.