Жительница Прикамья сообщила, что её супруг погиб в сгоревшем автомобиле

Мужчина скончался в сгоревшем автомобиле в Прикамье, сообщает издание «Зори плюс» с ссылкой на супругу погибшего.
Жена мужчины рассказала, что в ночь с 9 на 10 апреля её супруг находился в посёлке Кухтым у знакомых. По неизвестным причинам его автомобиль загорелся, в то время как мужчина находился внутри.
Предварительно установлено, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. Но по словам женщины, её муж не курил, а свидетели рассказали ей, что возгорание началось с задней части автомобиля.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и региональный Следственный комитет.