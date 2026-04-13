Заложница картеля: Мексика не отдает РФ 17-летнюю россиянку

В Мексике семья россиянки оказалась в центре настоящего криминального триллера. В 2023 года государственная система защиты семьи штата Мехико (DIFEM) насильно изъяла у преподавательницы Автономного университета штата Мехико Марины Романой несовершеннолетнюю дочь Кристину. Несмотря на усилия матери и российского посольства, девушку не отпускают, а с августа 2025 года консульский доступ к ней полностью перекрыт. До совершеннолетия остаются считанные дни, после чего, по данным из тайных писем самой пленницы, ее могут продать работорговцам. Правозащитник Иван Мельников рассказал aif.ru, почему двойное гражданство развязало руки преступникам и какие схемы торговли людьми действуют в латиноамериканской стране.
Двойное гражданство как ловушка: почему органы опеки игнорируют мать.
Кристина имеет не только российское, но и мексиканское гражданство. По словам Ивана Мельникова, именно этот юридический нюанс стал ключевым для местных чиновников, позволив им полностью игнорировать права законной матери.
«В этой истории есть серьезная проблема: у девочки двойное гражданство, помимо российского, у нее есть мексиканское. И это развязало руки местным органам опеки. Мы не знаем их мотивы, возможно, там, действительно, есть непосредственная связь с картелями и девочку удерживают в их интересах. Второй вариант, что она попала в органы опеки в результате какого-то из рейдов, когда ее нашли где-то в притоне, где ее накачивали наркотическими средствами. И их опеку не волнует, что у девочки есть мама там, которая может о ней позаботиться. Они нашли ребёнка в опасной ситуации, в наркотическом опьянении, стандартно лишили родительских прав, и даже не стали разбираться. Что на самом деле произошло, еще предстоит выяснить. Одно я могу сказать точно, по-хорошему они обязаны отдать ребёнка матери», — объяснил правозащитник.
По данным матери, девочку уговорили сбежать из дома через соцсеть Discord. Некий молодой человек убеждал Кристину, что родители чрезмерно ее контролируют, и склонял к побегу. После исчезновения из учебного заведения девушка пропала и была найдена лишь спустя время в Тихуане.
«Могут продать сразу после 18»: угроза рабства и связь с картелями.
Мельников подчеркивает, что в Мексике действуют мощные преступные синдикаты, специализирующиеся на торговле людьми. Ситуация осложняется тем, что до совершеннолетия Кристины остаются считанные дни. Как только ей исполнится 18, она получит формальное право распоряжаться собой, чем могут немедленно воспользоваться ее похитители.
«Учитывая специфику страны, встает вопрос, что будет с ней дальше, когда она получит документы. Если у чиновников опеки есть связи с картелем, то как только девочка станет совершеннолетней, получит право принимать какие-то решения, ей сделают документы, её могут забрать сразу. Все это может закончиться рабством. Второй вариант — успеть её забрать до дня рождения, чтобы не допустить ситуации с передачей картелю. Другой вопрос, что наверняка так или иначе её обрабатывали все это время, как она отреагирует, предсказать сложно», — отметил собеседник издания.
Мать девушки, ссылаясь на медицинские заключения, утверждает, что дочь подвергали наркотическому воздействию, насилию и постоянно перевозили по разным населенным пунктам. Женщина также заподозрила, что Кристина беременна, увидев ее по видеосвязи во время судебного слушания. Говорить с дочерью по-русски ей запретили.
Шокирующие письма из плена и молчание Мехико.
Во время редких встреч с российским консулом летом 2025 года Кристине удалось тайно передать два письма. В них она предупредила, что после 18-летия ее планируют продать работорговцам, что означает окончательное исчезновение. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров подтвердил, что на встречах девушка заявляла о желании вернуться на родину. Однако с августа 2025 года мексиканская сторона полностью заблокировала доступ к ней.
Правозащитник Иван Мельников не исключает, что психика девушки сломлена многолетним насилием, и она может отказаться от родных из страха.
«Неизвестно, через что она прошла, как она будет реагировать. Девочка находилась несколько лет в непонятных обстоятельствах. Как я понимаю, её накачивали там наркотическими средствами. Могла очень серьёзно пострадать её психика в том числе. Её могли запугать, она может бояться, что её могут найти и причинить вред. Поэтому девочка может не пойти к своим родным из страха. К сожалению, такие случаи тоже бывают. Там все очень серьёзно», — подчеркнул он.
Несмотря на глухую стену непонимания со стороны властей Мехико, российская сторона продолжает борьбу. Правозащитник выразил готовность подключиться к делу и обратиться в международные инстанции, как только поступит соответствующее обращение от родственников.
«Надежда есть, что девочка вернётся к маме, к родителям. К ситуации подключился наш МИД. Как только будет обращение родственников, я готов тоже подключиться и сделать соответствующее обращение в международные инстанции», — резюмировал Мельников.