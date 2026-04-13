Пропавшие в Манском районе подростки найдены

Подростки, пропавшие в Манском районе Красноярского края, найдены — об этом сообщает организация «Поиск пропавших детей им. Оксаны Валишиной».
Тринадцатилетняя Саша и семнадцатилетняя Алиса Яровая ушли из дома в посёлке Манский утром 11 апреля — около 9:00. После этого связь с девочками прервалась, и начались поиски: к работе подключились волонтёры и полиция. Они ориентировались в первую очередь на описание одежды.
Саша была одета в красную шапку, чёрную куртку, камуфляжные штаны цвета хаки и чёрные ботинки. На Алисе в момент исчезновения были сине‑чёрная куртка, чёрные штаны и чёрные ботинки. Сейчас девочки найдены.
