Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшие в Манском районе подростки найдены

Тринадцатилетняя Саша и семнадцатилетняя Алиса Яровая ушли из дома в посёлке Манский утром 11 апреля.

Подростки, пропавшие в Манском районе Красноярского края, найдены — об этом сообщает организация «Поиск пропавших детей им. Оксаны Валишиной».

Тринадцатилетняя Саша и семнадцатилетняя Алиса Яровая ушли из дома в посёлке Манский утром 11 апреля — около 9:00. После этого связь с девочками прервалась, и начались поиски: к работе подключились волонтёры и полиция. Они ориентировались в первую очередь на описание одежды.

Саша была одета в красную шапку, чёрную куртку, камуфляжные штаны цвета хаки и чёрные ботинки. На Алисе в момент исчезновения были сине‑чёрная куртка, чёрные штаны и чёрные ботинки. Сейчас девочки найдены.

