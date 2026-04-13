В Норильске раскрыли дерзкий грабеж под видом борьбы с наркотиками

В Норильске задержали подозреваемых в грабеже. Об этом рассказали в краевом МВД. 18 января в дежурную часть обратился 35-летний горожанин, который рассказал, что у него похитили 70 тысяч рублей. Со слов потерпевшего, четверо знакомых парней остановили его и сели к нему машину. Они заявили, что он якобы распространяет наркотики, и начали требовать с него деньги.