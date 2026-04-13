Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске раскрыли дерзкий грабеж под видом борьбы с наркотиками

В Норильске поймали подозреваемых в грабеже.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске задержали подозреваемых в грабеже. Об этом рассказали в краевом МВД. 18 января в дежурную часть обратился 35-летний горожанин, который рассказал, что у него похитили 70 тысяч рублей. Со слов потерпевшего, четверо знакомых парней остановили его и сели к нему машину. Они заявили, что он якобы распространяет наркотики, и начали требовать с него деньги.

Сотрудники уголовного розыска норильской полиции задержали подозреваемых. Это молодые люди в возрасте 28, 23 и 22 лет. Заведено дело по статье «Грабеж». Им может грозить до семи лет колонии. Двое фигурантов сейчас под стражей и еще двое под подпиской о невыезде.