Суд арестовал яхт-клуб «Буревестник» по делу главаря ОПГ Кости Большого

Следствием и судом установлено, что в период с 1996 по 1999 год Пискарев создал банду для совершения убийств. В ее состав в разное время входили Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы и иные лица. Первые преступления были совершены еще в конце 90-х, однако установить причастных к ним лиц тогда не удалось. Выйти на след банды следователям совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и ФСБ РФ удалось в 2016 году в процессе работы по раскрытию убийства главы Сергиева Посада Душко.