Суд арестовал яхт-клуб «Буревестник» по делу главаря ОПГ Кости Большого

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Яхт-клуб «Буревестник» арестован в рамках уголовного дела главаря ОПГ Константина Пискарева (Кости Большого) для исполнения приговора в части гражданских исков. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.
«Оставить без изменения до вступления приговора в законную силу арест следующего имущества с установленными ограничениями, связанными с его владением, пользованием и распоряжением: доли Пискарева Константина Юрьевича в МРОО “Яхт-клуб “Буревестник”, — отмечается в документе. Из решения суда также следует, что арест наложен на остальные доли клуба, принадлежащие различным юридическим и физическим лицам.
Участник процесса, представляющий интересы третьих лиц по делу, в беседе с ТАСС заявил, что «в приговоре суда не указано никаких ссылок на материалы уголовного дела, согласно которым доли общества могли быть причастны к незаконным действиям обвиняемых».
Собеседник агентства также добавил, судом было установлено, что территория яхт-клуба «Буревестник» использовалась как место сбора преступной группировки, «однако имущество организации, иных компаний, их активы (доли) сами по себе не являются орудиями преступлений только потому, что они были зарегистрированы на территории клуба».
О деле.
31 марта суд приговорил к пожизненному лишению свободы главаря ОПГ Пискарева по делу о 21 убийстве, в том числе убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко.
Следствием и судом установлено, что в период с 1996 по 1999 год Пискарев создал банду для совершения убийств. В ее состав в разное время входили Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы и иные лица. Первые преступления были совершены еще в конце 90-х, однако установить причастных к ним лиц тогда не удалось. Выйти на след банды следователям совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и ФСБ РФ удалось в 2016 году в процессе работы по раскрытию убийства главы Сергиева Посада Душко.
Расследуя дело об убийстве Душко, следователь СК РФ установил взаимосвязь между рядом подобных преступлений. Порядка двух десятков уголовных дел были соединены в одно производство. Следственная группа по крупицам восстанавливала события многолетней давности, благодаря грамотной тактике следователей удалось установить причастных к убийствам лиц.