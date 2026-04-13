Счета пропавшей в тайге Ирины Усольцевой заблокировали из‑за долга

Банковские счета Ирины Усольцевой, пропавшей в тайге, заблокировали 10 апреля по решению ФНС — причиной стала задолженность по налогу в размере 6 760 рублей. На её едином налоговом счёте (ЕНС) к моменту исчезновения денег не оказалось.
Информация об этом появилась в финансовой отчётности предпринимательницы — она размещена на странице её ИП в ЕГРЮЛ. Налоговая направила соответствующее представление во все шесть банков, где были открыты счета Усольцевой: операции по ним полностью приостановлены.
Как пояснила aif.ru учредитель бухгалтерской компании Евгения Аптюшева, речь идёт, скорее всего, о налоге на имущество — его нужно оплатить до декабря, а Ирина пропала ещё в конце сентября, то есть физически не могла внести платёж.
Усольцева применяла особый режим налогообложения — уплачивала налог на профессиональный доход (НПД). При такой схеме деньги заранее зачисляют на ЕНС, а в нужный срок налоговая сама списывает нужную сумму. В случае Ирины на счёте средств не оказалось, и после попытки списания все её банковские счета ушли в минус на 6 760 рублей.
При этом счета её супруга Сергея Усольцева не заблокированы: вероятно, с его ЕНС налоги списали автоматически, а значит, на счетах оставались деньги.
Есть и ещё несколько любопытных деталей. Один из счетов Ирины открыт в Новосибирском филиале крупного банка. В Новосибирске также зарегистрировано АО с многомиллионными госзаказами, чьим бенефициарным владельцем, согласно отчёту за 2021 год, числится Сергей Викторович Усольцев. Кроме того, в ноябре 2025 года поступала неподтверждённая информация о том, что пропавшую пару видели в Новосибирске — тогда эти сведения не стали проверять.
Сейчас следователи и спасатели вновь возвращаются к делу об исчезновении семьи Усольцевых.