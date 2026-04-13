Мужчина погиб при попытке распилить снаряд в Бурятии

Инцидент произошёл на территории частного дома в селе Гусиное Озеро Селенгинского района. Снаряд взорвался, когда местный житель пытался его разрезать.
Погибшим оказался мужчина 1991 года рождения.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве 11-летний мальчик подобрал на спортплощадке петарду, которая взорвалась у него в кармане. В результате ребёнку оторвало пальцы. Прокуратура возбудила уголовное дело и начала проверку. Пострадавшего мальчика готовят к переводу на лечение в детский центр имени Рошаля.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.