Мужчина погиб при попытке распилить снаряд в Бурятии

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве 11-летний мальчик подобрал на спортплощадке петарду, которая взорвалась у него в кармане. В результате ребёнку оторвало пальцы. Прокуратура возбудила уголовное дело и начала проверку. Пострадавшего мальчика готовят к переводу на лечение в детский центр имени Рошаля.