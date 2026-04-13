Выжившие туристы на Авачинском перевале рассказали подробности борьбы за жизнь

«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — говорится в публикации.
Члены туристической группы отметили, что психологическое состояние после инцидента остается тяжелым, несмотря на отсутствие серьезных физических травм у них обоих.
О пропаже туристической группы стало известно накануне. По словам главы регионального управления МЧС Сергея Лебедева, туристы поссорились и разделились, после чего группа из семи человек перестала выходить на связь. В пресс-службе регионального ГУ МЧС 10 апреля сообщили, что для поисков был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели обследовали возможный маршрут группы с разных сторон.
Правительство Камчатского края в тот же день сообщило, что пять из семи пропавших на Камчатке туристов найдены живыми, двое погибли. Позднее вертолет с пострадавшими туристами приземлился на закрытую площадку МЧС. Пострадавшие туристы находятся в состоянии средней степени тяжести.
Руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт 10 апреля заявила, что причиной трагедии на Камчатке, в результате которой погибли два туриста, стал ряд системных ошибок. По ее словам, ключевым нарушением стало несоблюдение базового правила альпинизма, согласно которому группа не может разделяться.