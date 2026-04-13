Выстрелил в дверь — убил друга: мальчишник закончился смертью

В городе Брокен-Боу в США 22-летний мужчина выстрелил в человека у двери арендованного дома и смертельно ранил своего друга. Об этом сообщает KXII.
По данным издания, Нолан Дэйн Энджел арендовал жилье, чтобы отметить мальчишник перед свадьбой. Ночью компания услышала стук в дверь и заметила силуэт человека.
Мужчина взял оружие и открыл огонь через дверь. После этого он вышел на улицу и обнаружил на крыльце 21-летнего Брейдена Ульмана.
Пострадавшего с огнестрельным ранением в грудь доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Стрелявшего задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также: Жуткая находка у дороги: полиция вышла на подозреваемого по посылке.