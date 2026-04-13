48-летний байкер скончался в реанимации после ДТП в Петербурге

После жуткого ДТП в Красногвардейском районе Петербурга в Александровской больнице скончался 48-летний байкер. Он находился в реанимации. Об этом сообщил 78.ru.
— Полиция начала проверку, устанавливая все обстоятельства трагедии, — добавил телеканал.
Авария произошла утром 11 апреля у дома на улице Коммуны. Мотоциклист влетел в легковушку «Шкода», которая в тот момент поворачивала во двор дома № 50. После случившегося байкера увезли в больницу, где у него диагностировали повреждения спины, живота и шеи.
На опубликованных кадрах видно, что в результате столкновения мотоциклиста подбросило, после чего он буквально слетел с капота иномарки и оказался перед ней на проезжей части. Что именно спровоцировало ДТП, станет известно позже.
